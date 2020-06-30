Правки к законопроекту о легализации игорного бизнеса в Украине не будут рассматриваться по сокращенной процедуре.

Об этом на брифинге сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, пишет LB.ua.

Всего к рассмотрению законопроекта «о государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр» во втором чтении подготовили около 3000 правок. К их рассмотрению парламентарии приступили на заседании 30 июня. Разумков высказал надежду, что парламент «пройдет их за несколько дней».

Таблица поправок была подана 11 июня. В редакции документа ко второму чтению предлагается, среди прочего, существенно снизить цены на лицензии для онлайн-казино и букмекерских компаний.

Ранее Разумков сообщал, что законопроект об игорном бизнесе ко второму чтению готовила рабочая группа в Офисе президента и в профильном комитете.

– Эти две институции являются главными промоутерами этой инициативы, - отметил он.

Напомним, Главное юридическое управление Верховной Рады признало неконституционным создание Комиссии по регулированию азартных игр, предусмотренного проектом Закона № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Автор документа — депутат от «Слуги народа» Олег Марусяк.