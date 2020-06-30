Вооруженные формирования России на Донбасе вновь нарушили Минские договоренности и обстреляли позиции защитников Украины из 120-мм минометов. Также они использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Об этом сообщили на странице Штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

– Сегодня на Луганском направлении возле Новозвановки в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России двое военных Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, - говорится в сообщении.

Их на эвакуационной технике доставили в военно-медицинское учреждение, где предоставили необходимую помощь.

В ответ на преступные действия украинские военные открыли ответный огонь, которым подавили вражескую активность.

Напомним, за минувшие сутки, 29 июня, российские наемники на Донбассе 12 раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.