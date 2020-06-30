США ужесточили правила экспортного контроля ряда товаров в Россию, Китай и Венесуэлу. Это связано со вступлением в силу новых правил Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Об этом пишет «Голос Америки».

Они еще больше ограничивают экспорт так называемых чувствительных технологий и отменяют исключение для американских экспортеров, которые ранее без лицензии поставляли широкий спектр товаров для использования гражданскими потребителями.

В частности, это подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей. Теперь для экспорта гражданским потребителям таких товаров также нужна лицензия Минторга США.

Такое решение объясняется тем, что КНР и Россия применяют стратегию интеграции гражданских и военных отраслей.

Вторая поправка, которая касается РФ, Венесуэлы и Китая, расширяет определение «военного пользования» товаров. Теперь под ним понимается любая организация или лицо, функции которой предназначены для военного использования товара.

В краткосрочной перспективе правки могут затронуть также Украину и Вьетнам, которым придется перенастраивать отдельные цепочки поставок.

Напомним, что в феврале Штаты прекратили выдачу лицензии на экспорт в Россию материалов, которые можно использовать для изготовления ракет, химического или биологического оружия.

Ранее Европейский совет утвердил решение продлить секторальные санкции, введенные против России в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины еще на шесть месяцев - до 31 января 2021 года.