Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало из-за нехватки подписей.

Об этом сообщает издание «Наша Ніва».

— Таким образом, на этом этапе кампании экс-глава ПВТ (Парк высоких технологий) Валерий Цепкало очевидно покидает гонку. Он предоставил более 160 000 подписей, но многие из них, особенно собранные в крупных городах, признали недействительными, — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, Валерий Цепкало собрал больше 75 из 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты.

После проверок подписей ЦИК установила, что Виктор Бабарико собрал 165 тысяч 744 подписей, Александр Лукашенко — более 1,9 миллиона, Анна Конопацкая —146 тысяч 588, Сергей Черечня — 143 тысячи 109, Андрей Дмитриев — 106 тысяч 841, Светлана Тихановская — 104 тысячи 757.

Напомним, президент Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Беларуси с предварительной передачей полномочий вниз. Ему представили несколько вариантов обновленной Конституции.