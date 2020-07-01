Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, Премьер-министру Украины Дмитрию Шмигалю, а также главе депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давиду Арахамии по недопущению освобождения от уплаты земельного налога отдельных субъектов хозяйствования, в частности АО «Укрзалізниця».

Об этом сообщили в Ассоциации городов Украины.

В своем обращении Ассоциация отметила, что реформа местного самоуправления является наиболее успешной и положительно воспринимается обществом. В результате этой реформы территориальные общины получили право самостоятельно устанавливать местные налоги и сборы, среди которых земельный налог, соответствует духу Европейской хартии местного самоуправления.

Однако, Ассоциация городов Украины обеспокоена заявлениями АО «Укрзалізниця» о необходимости освобождения их от уплаты налога на землю, и в Верховной Раде Украины уже зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно сбалансированности наполнения местных бюджетов» №3679 от 18.06.2020, которым предусматривается освободить АО «Укрзалізниця» от уплаты земельного налога за земли железнодорожного транспорта.

«Земельный налог - это один из главных источников доходов местных бюджетов, за счет которых органы местного самоуправления обеспечивают среднее, дошкольное, внешкольное образование, здравоохранение, социальную помощь, административные услуги, содержание благоустройства и систем жизнеобеспечения населенных пунктов. Поступления от земельного налога, который платит АО «Укрзализныця», являются весомыми для большинства бюджетов территориальных общин, ведь сеть железных дорог пронизывает всю территорию страны», - обращают внимание в Ассоциации городов Украины.

Многие сферы экономической деятельности являются не менее социально важными, например производство хлеба или электрической энергии, и также требуют особого внимания. Однако все они платят налоги, в том числе в бюджеты территориальных общин.

«Укрзалізниця» является субъектом хозяйствования, целью которого является получение прибыли, и не может быть приравнена к Укравтодору, ответственного за организацию строительства, ремонта и управления автомобильными дорогами общего пользования. Доходность такого предприятия как «Укрзалізниця» должна зависеть не от льгот по уплате налогов, а от эффективного управления.

«Освобождение на государственном уровне от земельного налога одного предприятия приведет к нарушению финансовой самостоятельности местного самоуправления; нивелирования результатов реформы местного самоуправления и эффекта «домино» - все будут требовать особых налоговых преференций», - считают в Ассоциации городов.

Кроме этого Меморандумом об экономической и финансовой политике, заключенным между Украиной и Международным валютным фондом 2 июня 2020, предусмотрено, что в течение программного периода Украина будет воздерживаться от введения новых увольнений от уплаты налогов или налоговых льгот, включая свободные экономические зоны, льготные ставки и пошлины .

Конституция Украины и налоговое законодательство гарантирует равенство всех плательщиков перед законом, обеспечение одинакового подхода ко всем налогоплательщикам независимо от формы собственности юридического лица.