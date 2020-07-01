Президент США Дональд Трамп рассказал, что чувствует злость к Китаю из-за распространения коронавируса по всему миру.

Об этом он написал в Twitter.

Трамп отметил, что пандемия нанесла огромный ущерб США, и смотря на это, он «все больше и больше злится на Китай».

«Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, включая огромный ущерб, который она нанесла США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди видят это и я это чувствую», – написал Трамп.

Стоит отметить, что Трамп неоднократно обвинял Китай в распространении коронавирусной инфекции и сокрытии информации о вспышке вируса.



