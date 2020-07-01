Пострадавшим от домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна выплатят компенсацию в суммарном размере около $19 млн. Коллективный иск женщин был подан против The Weinstein Company LLC, Харви Вайнтшейна и его младшего брата, тоже продюсера, Роба Вайнштейна.

Об этом сообщается на сайте генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Гарантируется, что все женщины, которые подвергались сексуальным домогательствам и дискриминации по признаку пола со стороны Вайнштейна, имеют право на получении средств из спецфонда, размер которого составляет $18,8 млн.

– Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудников. После всех преследований, угроз и дискриминации эти потерпевшие наконец-то получают определенную справедливости. Более двух лет мой офис неустанно боролся за справедливость в отношении женщин, жизнь которых была нарушена Харви Вайнштейном. Это соглашение является победой для каждой женщины, которая подверглась сексуальному домогательству, дискриминации, запугиванию или преследованию со стороны своего работодателя. Я благодарю смелых женщин, которые поделились своими историями с моим офисом. Я навсегда сохраню их истории в своем сердце и никогда не перестану бороться за право каждого человека иметь возможность работать без притеснений, - заявила генпрокурор.

Отмечается, что расследование включало интервью с многочисленными сотрудниками компании, руководителями и пострадавшими от сексуального проступка Харви Вайнштейна. Расследование также включало исчерпывающий анализ сотен тысяч записей и электронных писем компании.

В октябре 2017 года десятки актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава американской Киноакадемии.

В феврале 2020 года Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.