«Оператор ГТС Украины» 1 июля осуществил первую поставку газа в Румынию через ГИС «Орловка». Также состоялся запуск виртуальной точки на границе с Польшей.

Об этом сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, виртуальная точка на границе с Польшей объединила две физические точки: Дроздовичи и Германовичи.

— Первые 5,4 миллиона кубометров газа будут поставлены сегодня в Украину, - сообщил он.

Также он добавил, что создание виртуальной точки — это требование европейских газовых кодексов. Такая точка позволяет значительно упростить работу трейдеров, создает дополнительную гибкость и увеличивает пропускную способность за счет зачета противоположных потоков газа.

Кроме этого, запуск точки позволит «Оператору ГТС Украины» перенаправить потоки газа между физическими газопроводами, чтобы начать замену 15 км трубопровода на одном из участков.

Как сообщил Макогон, подписание договоров с «Молдоватрангазом» позволило начать тестовые поставки газа из Украины в Румынию через Молдову. Ранее транзит в Румынию проводился только для «Газпрома», так как «Молдоватрангаз» не подписывал договора на транзит газа через территорию Молдовы с другими трейдерами.

— Надеемся, в скором будущем начнутся поставки газа и в обратном направлении — с юга Европы в Украину, - добавил он.

Напомним, что газотранспортная система Украины и словацкая ГТС Eustream договорились о межоператорском техническом соглашении о транзите газа.