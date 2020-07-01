В Иране местного журналиста Рухоллу Зама приговорили к смертной казни.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Журналиста признали виновным в ведении деятельности, которая поспособствовала общегосударственным протестам в 2017 году. Зам создал сайт AmadNews и канал в Telegram, которые сообщали иранцам о расписании протестных акций и публиковали информацию о злоупотреблениях иранских чиновников.

Как пишет издание, журналист жил и работал в изгнании в Париже, но его заманили в Иран, где арестовали в октябре 2019 года при непонятных обстоятельствах. Позже Зам появился в телевизионном эфире, где признавал свои правонарушения и просил прощения за свою прошлую деятельность. Журналист может обжаловать свое дело в Верховном суде.

Протесты 2017 года стали в Иране мощнейшими после массовых беспорядков после выборов в 2009 году. Тысячи участников протестов были задержаны полицией, 25 человек погибли.

Напомним, федеральные власти США возобновляют смертную казнь — генпрокурор США Уильям Барр распорядился привести в исполнение четыре смертных приговора.