Николаевские народные депутаты от «Слуги народа» просят генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову не мешать работе судостроительного завода «Океан» в Николаеве, который из-за ареста теряет заказы на строительство и ремонт судов. Парламентарии убеждены, что проводить расследование генпрокуратура может, не мешая работе предприятия и не нанося ущерб его репутации.

Об этом шла речь во вторник, 1 июля, в ходе брифинга в Верховной Раде Украины, пишут НикВести.

В нем приняли участие народные депутаты Давид Арахамия, Игорь Негулевский, Александр Пасечный, Максим Дырдин, Игорь Копытин, и Александр Гайду, Артем Черноморов и Елена Мошенец.

Как известно, арест на мущественный комплекс был наложен 13 января Печерским районным судом Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры. Тогда это решение в Офисе генпрокурора объяснили проведением расследования в рамках уголовного проивзодства по факту по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия.

Отметим, что состоянием на 1 июля арест с имущества предприятия так и не снят, что негативно влияет на работу «Океана», о чем неоднократно заявлял его владелец Василий Капацына. В частности, 19 июня Василий Капацына сообщил, что прокурор хочет передать имущество завода Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В ходе брифинга, глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что с завода должны быть сняты ограничения, мешающие его работе.

– Мы не собираемся влиять на работу правоохранительных органов, мы хотим проведения независимого расследования. Просим генерального прокурора не наносить ущерб репутации предприятия, оно уже потеряло несколько заказов. Должны быть сняты все ограничения предприятия, чтобы оно работало в штатном режиме, а следствие пусть разбирается и делает выводы, - заявил Давид Арахамия.

В частности, он рассказал, что совместно с николаевскими нардепами они посетили предприятие и убедились, что оборудование на заводе не распиливается на металл. Также нардепы пообщались с трудовым коллективом завода, часть из которых вновь решила уехать на работу заграницу.

– На заводе сейчас сложная ситуация. Ведется информационная атака, говорится о том, что оборудование на предприятии режется на металл, что завод не строит корабли, что это порт, который будет зерновым терминалом. Мы поехали на завод, чтобы убедиться так это или нет. Здесь присутствует один из акционеров, Николай Капацына, который провел нам экскурсию по заводу. Учитывая, что заказов на ремонт кораблей мало, завод также переориентировался на ремонт мостов. Мы общались с трудовым коллективом, которые видели всех собственников завода. Из-за этой информационной атаки люди снова стали выезжать. Коллективы высокопрофессиональных строителей хотят покинуть страну, - добавил Давид Арахамия.

Стоит отметить, что в ходе визита на завод глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода «Океан» и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.

Как известно, целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг». Помимо этого, заявлялось о заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Комментируя наложенный арест на имущество завода, Василий Капацына заявил, что Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».