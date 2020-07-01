Украина на сегодняшний день полностью рассчиталась с долгами перед шахтерами, которые работают в государственных шахтах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, 1 июля, пишет «Слово и дело».

По его словам, впервые за долгое время у государства нет долгов перед шахтерами.

— Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт», - сказал Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что зарплату получили почти 40 тысяч шахтеров.

Напомним, что во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку.