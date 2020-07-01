Украина на сегодняшний день полностью рассчиталась с долгами перед шахтерами, которые работают в государственных шахтах.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, 1 июля, пишет «Слово и дело».
По его словам, впервые за долгое время у государства нет долгов перед шахтерами.
— Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт», - сказал Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что зарплату получили почти 40 тысяч шахтеров.
Напомним, что во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку.
Украина на сегодняшний день полностью рассчиталась с долгами перед шахтерами, которые работают в государственных шахтах.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, 1 июля, пишет «Слово и дело».
По его словам, впервые за долгое время у государства нет долгов перед шахтерами.
— Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт», - сказал Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что зарплату получили почти 40 тысяч шахтеров.
Напомним, что во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку.