Директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна раскритиковал идею переквалифицировать предприятие на грузовые перевозки с переводом всего пассажиропотока на херсонский аэропорт.

Об этом он сказал в комментарии изданию Преступности.НЕТ.

По мнению Федора Барны, Николаевская область способна даже во время карантина и экономического кризиса в стране предоставить пассажиропоток в 250-300 тысяч человек. Директор николаевского аэропорта также считает, что жители херсона также хотели бы летать из Николаева, так как в нашем аэропорту более безопасная взлетно-посадочная полоса.

— Я крайне негативно отношусь к тому, чтобы делить на пассажирские и грузовые перевозки. Рынок сам определит свои места. У нас, во-первых, самодостаточная область, с населением около 1,2 миллиона человек, мы способны сами генерировать, даже в этой экономической ситуации, пассажиропоток в 250-300 тысяч в год легко и без проблем. А задача власти создать такие условия, чтобы люди могли летать с каждого города, с каждого областного центра, мы не конкуренты сегодня ни Херсону, ни Одессе. В Одессу вложены серьезные деньги, миллиарды гривен бюджетных средств, там новая полоса, новый терминал. По Херсону, у них лейтмотив, что у них крымские татары, но, я вам скажу, как бы это не звучало, сегодня люди ассимилируются и пассажиропоток, который был в 2014-15 году, та доля крымского населения в херсонских рейсах, она сократилась в несколько раз и идет тенденция к сокращению дальнейшему. Мы не претендуем на крымчан, мы не претендуем на херсонцев, хотя, я уверен, они будут с удовольствием летать от нас, потому что у нас полоса взлетно-посадочная четче и безопаснее. Мы самодостаточный регион, мы регион не корабельных сосен, не дебилов. У нас регион сегодня имеет прекрасную развитую портовую инфраструктуру, у нас прекрасные мощные предприятия, типа «Зоря – Машпроект», «Нибулона», «Сандоры», глиноземный завод. У нас мощнейшая промышленность, мы занимаем по зарплате, если я не ошибаюсь, пятое место, и по развитию не последний регион в стране, поэтому говорить о том, что у нас не должно быть пассажиров, ну это неправильно, — заявил Федор Барна.

Федор Барна также отметил, что Николаевский аэропорт готов сотрудничать с Министерством обороны Украины и выполняя перелеты и принимая военные грузы.

— Что касается того, чтобы разделить аэропорты на грузовые и пассажирские, то я вам скажу, что, наверное, процентов 80 грузопотока шло именно в регулярных пассажирских рейсах, когда догружали самолеты. Условно, тонну или полторы. Это помогало сэкономить. Отдельно грузы возить, это очень дорогое удовольствие. Но мы рассматриваем эту возможность, я общался с военными, готов сотрудничать, аккредитоваться и перевозить грузы по линии ООН, по Сибриз, под другие какие-то вещи. Я думаю, народные депутаты нам в этом помогут. Вы видите, что до карантина на подъеме были лоукостеры, а обычно эти компании способны генерировать пассажиропоток такой, что с таких городов, как Николаев, будут летать до миллиона пассажиров. Тут не надо говорить: «Давайте это закроем в угоду этого». Рынок сам отрегулирует, кто будет грузы возить, кто будет возить пассажиров. Задача чиновников и министров создать равные условия для всех участников, — отметил директор аэропорта.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» можно переквалифицировать на грузовые перевозки, либо отдать в концессию.