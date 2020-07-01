Европейский Союз не признает проведение Россией на территории Крыма референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.

Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано, передает Интерфакс-Украина.

— ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины, - заявил Питер Стано.

Стано также отметил, что «аналогичным образом, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречие с Минскими соглашениями, не должны принимать участие в выборах, организуемых Российской Федерацией».

Он подытожил, что Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее Госдума проголосовала за новые конституционные правки, Конституционный суд РФ их рассмотрел в ускоренном порядке, а Владимир Путин подписал соответствующие изменения. Таким образом, сразу после оглашения ЦИК результатов референдума, обновленная Конституция России вступит в силу.

Напомним, что изменения в Конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.