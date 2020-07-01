Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко.

Соответствующий указ № 261/2020 опубликован на сайте Офиса Президента.

«За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу», — говорится в документе.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что раньше хотел сделать экс-главу Офиса президента Андрея Богдана генеральным прокурором, а теперь они даже не общаются.