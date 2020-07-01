Председатель Национального банка Украины Яков Смолий сегодня, 1 июля, написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — заявил Яков Смолий.