Франция пригласила украинских экспертов принять участие в процессе расшифровки «черных ящиков» сбитого над Тегераном пассажирского самолета компании Международные авиалинии Украины.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в Facebook.

— Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке «черных ящиков» РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля, — написал Евгений Енин.

Он отметил, что Украина должна обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.

— Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших! – добавил Евгений Енин.

Как сообщалось, Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого 8 января украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ.