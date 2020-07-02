Франция пригласила украинских экспертов принять участие в процессе расшифровки «черных ящиков» сбитого над Тегераном пассажирского самолета компании Международные авиалинии Украины.
Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в Facebook.
— Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке «черных ящиков» РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля, — написал Евгений Енин.
Он отметил, что Украина должна обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.
— Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших! – добавил Евгений Енин.
Как сообщалось, Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого 8 января украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ.
Франция пригласила украинских экспертов принять участие в процессе расшифровки «черных ящиков» сбитого над Тегераном пассажирского самолета компании Международные авиалинии Украины.
Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в Facebook.
— Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке «черных ящиков» РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля, — написал Евгений Енин.
Он отметил, что Украина должна обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.
— Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших! – добавил Евгений Енин.
Как сообщалось, Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого 8 января украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ.