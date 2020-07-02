В Латвии приговорили к двум месяцам лишения свободы украинца, который попытался дать взятку пограничникам.

Как пишет «Европейская правда», соответствующее сообщение размещено на сайте Государственной пограничной службы Латвии.

Инцидент произошел 28 июня на пункте пропуска Силена, что на границе Беларуси и Латвии. Латвийские пограничники отказали во въезде гражданину Украины 1969 года в связи с тем, что внешние границы ЕС остаются закрытыми. После этого украинец попытался дать пограничникам взятку, протянув им страховой полис с вложенной в него 50-евровой банкнотой.

За этот поступок его задержали и открыли уголовное производство за предложение взятки. Вопрос рассматривала прокуратура Даугавпилса и приговорила украинца к двум месяцам лишения свободы.

Латвийское законодательство предусматривает за такое нарушение наказание в размере до 5 лет лишения свободы, исправительных работ или штрафы.

Ранее сообщалось, что суд греческого города Каламата вынес обвинительные приговоры относительно шести граждан Украины за незаконную перевозку мигрантов из стран Ближнего Востока.