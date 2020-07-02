Министерство обороны США обнародовало по требованию Конгресса доклад о действиях России в Афганистане. В нем отмечается, что РФ активно работала с группировкой «Талибан», чтобы ускорить вывод американских войск из страны.

Об этом говорится в тексте доклада Пентагона, которая охватывает период с декабря 2019 по май 2020 года.

— По состоянию на февраль (2020 - прим.) правительство России работало с центральным правительством Афганистана, странами региона и «Талибаном» для получения большего влияния в Афганистане, ускорение вывода сил США и решения вызовов безопасности, которые этот вывод могло бы повлечь, — говорится в докладе.

В частности, ее авторы отмечают, что РФ «политически поддерживала» «Талибан» для получения контроля над ним и ограничения военного присутствия запада в Афганистане, в то же время Москва публично отрицает, что причастна к событиям в стране.

Напомним, в 2017 году тогдашний командующий объединенных сил НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти обвинил Россию в поставках радикальному движению «Талибан» в Афганистане.