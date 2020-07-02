Группа депутатов Николаевского областного совета 1 июля посетила ряд оздоровительных учреждений в Рыбаковке - летний лагерь областного детского центра медицинской реабилитации (бывшего санатория «Южный») и оздоровительный центр «Орлятко».

Об этом сообщили в пресс-службе депутата областного совета Татьяны Демченко.

Светлана Гладун, Татьяна Демченко, Максим Невенчанный, Вадим Олабин изучили материально-организационную готовность учреждений к приему детей в случае карантина.

Оздоровительный центр «Орлятко» фактически готов к приему детей. Однако из-за карантина он пустует. Он не может принять даже детей, находящихся в интернатах под постоянным наблюдением. Депутаты отметили абсурдность ситуации, когда не удается обеспечить соблюдение карантина в развлекательных заведениях черноморского побережья - и в то же время под предлогом карантина детей лишают возможности оздоровиться.

Что касательно лагеря центра медицинской реабилитации, то можно говорить о том, что центр фактически не работает. Депутаты отметили плачевное состояние жилых и хозяйственных помещений бывшего санатория «Южный». Дети точно так же лишены возможности оздоровиться. При этом лагерь принимает частных отдыхающих - по 100 гривен за койко-место в сутки.

— К сожалению, в оздоровление наших детей мы вкладываем не так много средств. Можно было бы выделить достаточный финансовый ресурс из областного бюджета. Мы также будем добиваться от областной власти, чтобы, пусть и со всеми предосторожностями, вызванными карантином, дети получили возможность отдыха и оздоровления, - отметила Татьяна Демченко.

Напомним, ранее сотрудники детских областных санаториев вышли к Николаевской ОГА на акцию протеста против сокращений и невыплаты зарплат.