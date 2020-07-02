50% жителей Украины заявили об ухудшении экономического положения своей семьи за последние полгода.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 24 - 28 июня 2020 года.

Две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% - улучшилось.

Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% - увидели улучшения.

В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% - отсутствие изменений, 17% - улучшение.

Что касается курса развития страны, то 22% опрошенных оценивают направление движения страны как правильное, 63% - как неправильное, еще 15% затруднились ответить. За последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22%.

Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.