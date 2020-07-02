Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что ремонт Ингульского моста в дневное время проводится по решению подрядчика.

Об этом он рассказал в комментарии Шиповнику.

Чиновник добавил, что сейчас ведутся переговоры с подрядчиком по поводу того, чтобы привлечь еще одну бригаду для работы в ночную смену, чтобы ускорить процесс ремонта.

— Правая сторона, которую сейчас мы на данном этапе начали, по ней вообще не ездили машины. Сам подрядчик, и та бригада, которая вышла, она у него дневная. Мы уже с ним поговорили, сейчас он добавляет двух человек и еще добавляет работников, мы в процессе переговоров, для того, чтобы уйти уже и на ночную смену. Для того, чтобы просто ускорить работу. Пока это решение подрядчика, – сказал Владислав Невеселый.

Он выразил мнение, что работы по ремонту моста не есть большой проблемой для передвижения.

– Если взять Ингульский мост, то в принципе как с нами стоит по утрам, так и без нас стоит в часы пик, я имею в виду пробки на этом мосту, я не считаю, что мы делаем большую проблему. Проблему с Ингульским мостом и передвижением по нему нужно решать по-другому. Я слышал классное предложение – сделать еще одну полосу, которая будет поворачивать на Одесскую дорогу, направо, на зеленый свет светофора. Вот это решит вопрос проезжаемости по Ингульскому мосту, а не какие-то там работы либо ремонт. Те, кто едет на Одессу, делают заторы, а если бы они уходили вправо на стрелке, и сделалось бы расширение, там есть возможность. Насколько я знаю, местным властям это предлагалось, но пока я не слышал каких-либо ответов, – сказал Владислав Невеселый.

По его словам, работы по очистке моста от старого покрытия продлятся до следующей недели.

— Не хочу быть голословным, я знаю, что зачистка моста займет порядка недели, может плюс 2 дня. Это только зачистка, мы можем зачищать его только вручную. Там, если вы видели, он сделан квадратами, нарезана арматура и есть определенные моменты, и его нужно делать только вручную. Кропотливый и не быстрый труд. Почему не берусь сейчас о сроках говорить? Потому что вдруг что-то пойдет не так, я не хочу делать тяп-ляп. Хочу, чтобы оно было качественно. Я уверен, что по ходу дела какие-то нюансы будут вылазить, и когда ты говоришь сроки, значит уже их надо придерживаться. Чтобы не быть голословным. Мы и так уже годами терпим, – сказал Владислав Невеселый.

Ранее сообщалось, что пробка из автомобилей образовалась по проспекту Героев Украины в Николаеве из-за начатого ремонта дороги на Ингульском мосту.