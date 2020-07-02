Пробка из автомобилей образовалась по проспекту Героев Украины в Николаеве из-за начатого ремонта дороги на Ингульском мосту.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

По его словам, движение автомобилей затруднено на участке от супермаркета «METRO» и до моста в направлении Адмиральской.

Как известно, 29 июня дорожники начали работы по ремонту разводной части Ингульского моста в Николаеве.

Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог в Николаевской области. Отметим, что покрытие будут ремонтировать по новой, более эффективной, технологии.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич считает смешным, что глава Службы автомобильных дорог области Владислав Невеселый объявил о начале ремонта дороги на Ингульском мосту в выходной день.

Примечательно, что затруднение движения по дорогам Николаева наблюдается уже поти неделю. Начиная с субботы 27 июня, горожане столкнулись с затруднениями в выезде из города в направлении Одессы - пробки в центре города растянулись на несколько километров. Аналогичная ситуация наблюдалась и с въездом в город через микрорайон Варваровка - николаевцы вынуждены были стоять в пробке по 40 минут.