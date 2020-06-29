Глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что работники начали ремонт покрытия на разводной части Ингульского моста.

Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

– Обещал в этом месяце начать ремонт покрытия Ингульского моста, слово держим - мы стартуем, - написал Владислав Невеселый.

Ранее Владислав Невеселый заявил, что уже на этой неделе начнется ремонт покрытия Ингульского моста.

Отметим, что покрытие будут ремонтировать по новой, более эффективной, технологии.

Напомним, что в Николаеве из-за большегрузов стало разрушаться дорожное покрытие Ингульского моста, местами асфальт отсутствует вовсе.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что разводная часть Ингульского моста находится в «очень плачевном состоянии» и нуждается в неотложном ремонте.

При этом, депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач высказал мнение, что состояние Ингульского моста Николаеве хуже, чем аварийного Варваровского.

Также, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета напомнили Службе автодорог области об ответственности за содержание покрытия Ингульского моста, которое на сегодняшний день требует ремонта.