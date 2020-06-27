Глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что на следующей неделе начнется ремонт покрытия Ингульского моста.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По его словам, работы предполагают полную замену дорожного покрытия Ингульского моста.

— На следующей неделе, как и обещали, планируем сделать Ингульский мост.Это не целенаправленный тендер на ремонт данного моста. Это не отдельный, а тендер в рамках общих работ. Эти работы не будут быстрыми, но будет долгая гарантия. Мы хотим брать максимальную гарантию, хотя бы лет 5, если 10 — будет супер. Мы ведем переговоры уже не первый день. Они (представители подрядной организации, - прим.) вроде как согласны на наши условия. Они уже готовы. Сейчас идет подготовка — надо закупить кое-какой материал для того, чтобы выполнить работы. Будут полностью снимать покрытие и укладывать новый асфальт, - рассказал Владислав Невеселый.

Также глава Службы автодорог области добавил, что обратился к руководству города с просьбой отремонтировать разводню часть и перила Ингульского моста, чтобы привести его в надлежащий вид.

— Еслинтсвеннвя проблема. Мы написали в горсовет письмо с просьбой привести в порядок механизмы моста, поскольку он очень сильно вибрирует. Пусть приведут в порядок разводню часть, с замками у них еще кое-какие проблемы. Это очень важно. В этом же письме мы написали и о перилах — попросили их также привести в порядок. Мы сейчас сделаем покрытие, разметку, но все должно быть комплексно. Надеемся, что город отреагирует не словами, а делом, - сказал Владислав Невеселый.

Напомним, что в Николаеве из-за большегрузов стало разрушаться дорожное покрытие Ингульского моста, местами асфальт отсутствует вовсе.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что разводная часть Ингульского моста находится в «очень плачевном состоянии» и нуждается в неотложном ремонте.

При этом, депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач высказал мнение, что состояние Ингульского моста Николаеве хуже, чем аварийного Варваровского.

Также, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета напомнили Службе автодорог области об ответственности за содержание покрытия Ингульского моста, которое на сегодняшний день требует ремонта.