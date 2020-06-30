Мэр Николаева Александр Сенкевич считает смешным, что глава Службы автомобильных дорог области Владислав Невеселый объявил о начале ремонта дороги на Ингульском мосту в выходной день.

Об этом он сказал во вторник, 30 июня, в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева Александра Сенкевича, передает корреспондент НикВести.

Речь идет о публикации Владислава Невеселого в Facebook от 30 июня 2020 года, в которой он сообщил об обещанном в этом месяце начале ремонта дорожного покрытия на мосту.

По мнению городского головы, глава Службы автодорог объявил о начале работ в предпоследний день июня, чтобы не делать это в последний день месяца.

— Я вчера прочитал в интернете очень интересную информацию. Глава Службы автодорог Владислав Невеселый на своей странице написал, что, как он и обещал, начинается работа на Ингульском мосту в этом месяце. Сарказм этой ситуации заключается в том, что вчера у нас был официально нерабочий день, а сегодня первый официальный день после праздников, но если бы он написал тот пост сегодня, то это было бы очень смешно, поскольку сегодня последний день этого месяца. Если бы сказали, что в этот день начали работы, то это означает, что в последний день этого месяца. Это было бы очень смешно. Поэтому работы начались вчера, в предпоследний день месяца. На самом деле я хотел бы ожидать, то там будет результат. Для меня все уже неважно — эмоции убираем, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что понедельник, 29 июня в Украине был официально выходным днем в связи с празднованием Дня Конституции.

Напомним, что в Николаеве из-за большегрузов стало разрушаться дорожное покрытие Ингульского моста, местами асфальт отсутствует вовсе.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что разводная часть Ингульского моста находится в «очень плачевном состоянии» и нуждается в неотложном ремонте.

При этом, депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач высказал мнение, что состояние Ингульского моста Николаеве хуже, чем аварийного Варваровского.

Также, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета напомнили Службе автодорог области об ответственности за содержание покрытия Ингульского моста, которое на сегодняшний день требует ремонта.

Позже стало известно, что покрытие на мосту будут ремонтировать по новой, более эффективной, технологии. При этом, глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый анонсировал начало работ на июнь и рассказал, что гарантия выполненых работ будет составлять порядка 5 лет.