Сегодня утром, 27 июня в центре Николаева образовались пробки.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, скопление машин наблюдается по улице Никольская, на Инульском мосту, на проспекте Героев Украины, а также на выезде из Николаева в Одессу перед Варваровским мостом.

Также пробка наблюдается на пересечение улиц Артиллерийской и Никольской.

Стоит отметить, что по состоянию на утро субботы, 27 июня затор также наблюдается на трассе «Одесса — Киев» в районе моста через Хаджибейский лиман и села Алтестово.

Также, в Facebook опубликовали видео образовавшейся на Бугском бульваре пробки.

— В Соляных всё стоит и весь Бугский бульвар мой стоит. Судя по дебильному поведению людей в пробках, они будут до вечера и с мордобоями. Пробки как ничто другое воспитывают в людях лояльность, толерантность и взаимопомощь, а не вот это всё — по Никольской доносятся маты и факи, - написала Анна Шаловинская.

Напомним, что из-за пробок в районе остановки «2 КП» машины проезжают через дворовую территорию по улице Крылова в Заводском районе Николаева.