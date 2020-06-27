Сегодня утром, 27 июня в центре Николаева образовались пробки.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В частности, скопление машин наблюдается по улице Никольская, на Инульском мосту, на проспекте Героев Украины, а также на выезде из Николаева в Одессу перед Варваровским мостом.
Также пробка наблюдается на пересечение улиц Артиллерийской и Никольской.
Стоит отметить, что по состоянию на утро субботы, 27 июня затор также наблюдается на трассе «Одесса — Киев» в районе моста через Хаджибейский лиман и села Алтестово.
Также, в Facebook опубликовали видео образовавшейся на Бугском бульваре пробки.
— В Соляных всё стоит и весь Бугский бульвар мой стоит. Судя по дебильному поведению людей в пробках, они будут до вечера и с мордобоями. Пробки как ничто другое воспитывают в людях лояльность, толерантность и взаимопомощь, а не вот это всё — по Никольской доносятся маты и факи, - написала Анна Шаловинская.
Напомним, что из-за пробок в районе остановки «2 КП» машины проезжают через дворовую территорию по улице Крылова в Заводском районе Николаева.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
Сегодня утром, 27 июня в центре Николаева образовались пробки.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В частности, скопление машин наблюдается по улице Никольская, на Инульском мосту, на проспекте Героев Украины, а также на выезде из Николаева в Одессу перед Варваровским мостом.
Также пробка наблюдается на пересечение улиц Артиллерийской и Никольской.
Стоит отметить, что по состоянию на утро субботы, 27 июня затор также наблюдается на трассе «Одесса — Киев» в районе моста через Хаджибейский лиман и села Алтестово.
Также, в Facebook опубликовали видео образовавшейся на Бугском бульваре пробки.
— В Соляных всё стоит и весь Бугский бульвар мой стоит. Судя по дебильному поведению людей в пробках, они будут до вечера и с мордобоями. Пробки как ничто другое воспитывают в людях лояльность, толерантность и взаимопомощь, а не вот это всё — по Никольской доносятся маты и факи, - написала Анна Шаловинская.
Напомним, что из-за пробок в районе остановки «2 КП» машины проезжают через дворовую территорию по улице Крылова в Заводском районе Николаева.