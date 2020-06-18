Из-за пробок в районе остановки «2 КП» машины объезжают машины проезжают через дворовую территорию по улице Крылова в Заводском районе Николаева.

Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.

Каждое утро пробка растягивается от остановки «Бутомы» до остановки «2 КП». При этом, дворовой территорией проезжают не только легковые автомобили, но и маршрутные такси.

Напомним, что жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жалуются, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.

Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанесли новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую заметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.

После этого было принято решение провести реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент ЖХК Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. При этом, работы по реконструкции данного перекрестка начались мае 2020 года.