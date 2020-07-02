Накануне на Blue Water Arena в Эсбьерге состоялся финал Кубка Дании между «Ольборгом» и «Сённерйюском».

Матч завершился сенсационной победой «Сённерйюска» со счетом 2:0. Клуб, представляющий город Хадерслев, с населением всего 21 тысяча жителей, завоевал первый трофей в своей истории.

Стоит отметить, что финальный поединок был омрачен нетрадиционной для Дании акцией неповиновения болельщиков.

Сперва поединок был приостановлен почти на 15 минут из-за несоблюдения болельщиками социальной дистанции.

На матче присутствовали 1750 зрителей. При этом клубам выделили по 725 билетов с условием соблюдения фанами социального дистанцирования, но группа болельщиков «Ольборга» не прислушалась к требованиям и сгруппировалась в одном месте.

В итоге на 30-й минуте матч приостановили. Сперва болельщиков рассадить на отведенные места пытались представители клуба, а позже полиция вывела их со стадиона, применяя агрессивные методы, включая дубинки.

Добавим, что за «Сённерйюск» выступает украинец Артем Довбык, однако в финальном поединке форвард на поле не вышел.

Videoen er blevet taget ned. Den er dog her: pic.twitter.com/2paKJcsguO — Simon Sørensen (@Bifsimon) July 1, 2020

Напомним, УЕФА не намерен переносить Лигу чемпионов из Португалии.