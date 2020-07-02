Официальный аккаунт департамента ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России в Twitter был взломан.

Об этом спикер МИД РФ Мария Захарова сказала в комментарии российскому изданию Подъем.

Ранее российские СМИ обратили внимание, что в Twitter-аккаунте, предназначенном для информирования россиян, находящихся за рубежом, появилось объявление о продаже базы данных туристов.

Взлом был осуществлен более 13 часов назад. Пока в МИД РФ не знают, когда удастся восстановить доступ к аккаунту.

Напомним, ранее компании Apple и Google открыли данные о мобильности своих пользователей в разных странах мира, отмечая, что приватность людей не затронута.