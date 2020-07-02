Американский производитель электромобилей Tesla обогнал японскую корпорацию Toyota по рыночной капитализации и стал самым дорогим автопроизводителем в мире.

Об этом пишет Financial Times.

За прошедший год акции производителя электромобилей выросли в пять раз, с 230 долларов до 1100 долларов, в результате чего рыночная капитализация компании составила 205 миллиардов долларов. Toyota, второй по величине в мире производитель автомобилей в мире, оценивается в около 200 млрд долларов.

Отмечается, что неуклонный рост акций Tesla сбил с толку некоторых аналитиков, так как стоимость компании стремительно растет, несмотря на то, что в этом году она выпустила всего 500 000 автомобилей и едва ли получила прибыль.

При этом акции Toyota торгуются по мультипликатору, который оценивает компанию в 16 раз выше ее прибыли, а акции Tesla — в 220 раз выше прибыли.

В то время как акции электрической группы почти утроились в этом году, стоимость известных автопроизводителей снизилась из-за воздействия глобальной пандемии коронавируса. В частности, акции Toyota упали более чем на 12 процентов с начала февраля, так как компания была вынуждена закрыть заводы и выставочные залы по всему миру.

Кроме того, пандемия привела к сокращению мирового спроса: ожидается, что продажи автомобилей в этом году сократятся на 15 %, а спрос на электромобили, наоборот, будет расти.

Напомним, ранее акции производителя электрокаров Tesla потеряли в своей цене более 10% после того, как основатель компании Илон Маск назвал цены на них слишком высокими.