На завершение ремонта Николаевского областного института последипломного педагогического образования необходимо еще порядка 3 миллионов гривен.

Об этом стало известно в четверг, 2 июля в ходе заседания комиссии Николаевского облсовета по вопросам образования, - передает корреспондент НикВести.

В частности, депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова возмутилась тем, что подрядчик некачественно сделал ремонт учреждения.

— Этот долгострой затянулся. Надо подрядчика привлечь к ответственности за некачественный ремонт — многое из того, что они сделали уже рушится, еще до завершения полного ремонта. Сделано некачественно. Довольно много денег, а эффекта…, - сказала Надежда Иванова.

В ходе заседания стало известно, что с 2017 года на ремонт здания института последипломного образования потрачено 7 миллионов 370 тысяч гривен, при этом общая стоимость работ составляет 11 миллионов 144 тысячи гривен. Однако на сегодняшний день необходимо отдать проектно-сметную документацию на корректировку, стоимость которой оценивается в 620 тысяч гривен. Также отмечается, что в 2019 году данный объект не финансировался.

Напомним, что в Николаевском областном институте последипломного педагогического образования подрядчик выполнил ремонтные работы внутри здания, забыв о ремонте крыши.