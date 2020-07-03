Дмитрий Бабич, фото из открытых источников

Недавно назначенный первый заместитель генерального директора АО «Николаевоблэнерго» Олега Сивака Дмитрий Бабич своей деятельностью фактически парализует работу предприятия, прикрываясь покровительством во власти.

Об этом НикВести сообщил источник в компании «Николаевоблэнерго».

Как известно, новоназначенный директор АО «Николаевоблэнерго» Сергей Кугатов несколько месяцев не может приступить в выполнению своих обязанностей, так как его предшественник Олег Сивак фактически захватил предприятие.

По имеющейся информации, Дмитрий Бабич - руководитель группы, которую в Николаев направили бывший депутат и экс-предправления компании «Энергосеть» Дмитрий Крючков и бывший глав набсовета этой компании Алексей Беспалов, которые занимаются реализацией схем по выводу средств с государственных энергетических предприятий.

Сначала нынешний директор предприятия Олег Сивак назначил его своим советником, а через некоторое время Дмитрий Бабич занял должность первого заместителя генерального директора «Николаевоблэнерго».

Дмитрий Бабич — бывший сотрудник компаний братьев Клюевых, и бывший депутат Киевского областного Совета от Партии регионов. Дмитрий Бабич, по словам собеседника издания, заявляет о том, что у него есть покровители во власти, фактически контролирует процесс экономически нецелесообразного выведения средств с предприятия, согласовывает все платежи подконтрольным ему контрагентам предприятия и оказывает силовую поддержку.

На сегодняшний день, рассказывает источник издания, фактически парализована работа «Николаевоблэнерго», сорваны планы капитальных ремонтов, не реализуется инвестпрограмма.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, комментируя НикВести ситуацию на «Николаевоблоэнерго», возмутился информации о том, что этот человек заявляет о каких-то связях во власти.

— Пусть он мне в глаза скажет, какое там у него покровительство, и мы с этим разберемся, - сказал Давид Арахамия.

О Дмитрие Бабиче известно, что в свое время он занимал должность директора филиала ГП «НУПНВ Винницкого регионального центра обращения с опасными отходами», был советником министра охраны окружающей среды и начальником Государственного управления охраны окружающей среды в Винницкой области.

Как писало в 2014 году издание «Наші Гроші», свой трудовой путь Дмитрий Бабич начинал на ООО ВП «Виннспецпостач» как заместитель директора. Руководил предприятием его отец, которому оно и принадлежало. «Виннспецпостач» засветилось в череде скандалов, связанных с невыполнением обязательств по полученным подрядам по переработке отходов, в частности. в 2009 году фирма свесла 90 тонн отходов на склад вблизи райцентра Тростянец и за несколько лет удосужилась утилизировать только половину пестицидов. Многочисленные государственные органы так и не смогли заставить Виннспецпостач» утилизировать отходы и даже возник вопрос о ликвидации фирмы из-за неуплаты долгов, отсутствия по месту нахождении и так далее. В итоге компания была перерегистрирована на других людей.

Дмитрий Бабич отличился также в должности начальника Винницкого областного управления экологии. В 2009 году, сообщает издание «20 хвилин» его вместе с супругой задержали при получении взятки. Сообщалось, что Дмитрий Бабич требовал взятку в размере 3,5 тысяч гривен за способствование частному предпринимателю в выдаче документов на песчаный карьер.

Будучи депутатом Киевского облсовета, Дмитрий Бабич курировал деятельность подставных предприятий «Екопросервіс», ООО «Укрекогруп» та ООО «Сантаун», которые были своего рода конвертационными центрами ля отмывания денег, писал сайт «Останній бастіон».