34,6% украинцев, которые определились с выбором и намерены прийти на выборы, проголосовали бы за Владимира Зеленского, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 24-28 июня.

1,4% поддержали бы пятого президента, нардепа Петра Порошенко, 11,2% — сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 7,2% — лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко и 6,7% — главу партии «Сила и честь» Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 4%. Еще около 15% — не определились.

При этом, согдасно данным опроса, 52% украинцев не довольны деятельностью президента Владимира Зеленского.

80% респондентов заявили, что намерены участвовать в выборах, 17% сказали, что не планируют идти на голосование, 3% затруднились ответить на вопрос.

В рамках исследования были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проходил методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, что в мае проголосовали бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского 39,3% определившихся с выбором граждан.