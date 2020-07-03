В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27- скончались.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
– За минувшие сутки заболели 876 человек, из них 74 ребенка и 46 медработников. Госпитализированы 229 человек. Зафиксированы 27 летальных случаев. Выздоровели 505 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 46 763 человека, из них 3 382 ребенка и 6 874 медицинских работника, - рассказал министр.
Он также отметил, что за минувшие сутки были сделаны 26 329 тестов, из них 13 162 - исследования методом ПЦР и 13 167 - методом ИФА.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 1915 случаев;
Волынская область - 2571 случай;
Днепропетровская область - 1103 случая;
Донецкая область - 599 случаев;
Житомирская область - 1435 случаев;
Закарпатская область - 3126 случаев;
Запорожская область - 579 случаев;
Ивано-Франковская область - 2544 случая;
Кировоградская область - 653 случая;
Киев - 5347 случаев;
Киевская область - 2702 случая;
Львовская область - 5883 случая;
Луганская область - 84 случая;
Николаевская область - 450 случаев;
Одесская область - 1792 случая;
Полтавская область - 322 случая;
Ровенская область - 3950 случаев;
Сумская область - 304 случая;
Тернопольская область - 1990 случаев;
Харьковская область - 2255 случаев;
Херсонская область - 195 случаев;
Хмельницкая область - 822 случая;
Черновицкая область - 4935 случаев;
Черкасская область - 653 случая;
Черниговская область - 554 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27- скончались.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
– За минувшие сутки заболели 876 человек, из них 74 ребенка и 46 медработников. Госпитализированы 229 человек. Зафиксированы 27 летальных случаев. Выздоровели 505 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 46 763 человека, из них 3 382 ребенка и 6 874 медицинских работника, - рассказал министр.
Он также отметил, что за минувшие сутки были сделаны 26 329 тестов, из них 13 162 - исследования методом ПЦР и 13 167 - методом ИФА.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 1915 случаев;
Волынская область - 2571 случай;
Днепропетровская область - 1103 случая;
Донецкая область - 599 случаев;
Житомирская область - 1435 случаев;
Закарпатская область - 3126 случаев;
Запорожская область - 579 случаев;
Ивано-Франковская область - 2544 случая;
Кировоградская область - 653 случая;
Киев - 5347 случаев;
Киевская область - 2702 случая;
Львовская область - 5883 случая;
Луганская область - 84 случая;
Николаевская область - 450 случаев;
Одесская область - 1792 случая;
Полтавская область - 322 случая;
Ровенская область - 3950 случаев;
Сумская область - 304 случая;
Тернопольская область - 1990 случаев;
Харьковская область - 2255 случаев;
Херсонская область - 195 случаев;
Хмельницкая область - 822 случая;
Черновицкая область - 4935 случаев;
Черкасская область - 653 случая;
Черниговская область - 554 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.