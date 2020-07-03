Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Вместе с ним ушло и все правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что решение, обнародованное сегодня Елисейским дворцом, вступает в силу практически сразу.

«(Уходящий премьер-министр) вместе с членами правительства обеспечивает управление текущими делам до назначения нового правительства», — сказано в сообщении.

Теперь президент Франции Эммануэль Макрон должен определится с новым премьером и составом правительства.

Что касается уже бывшего премьера Франции, то он, скорее всего вернется в Гавр, где был ранее избран мэром города.

Напомним, в январе правительство России во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку. Это произошло после того, как Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ, которые перераспределяют полномочия между президентом, правительством и парламентом.