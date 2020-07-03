Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила 41 страну региона относительно того, насколько высок риск передачи полиомиелита в странах. Украина попала в зону высокого риска вспышки полиомиелита.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

«Украина в зоне высокого риска вспышки полиомиелита. Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса (cVDPV) в 41 стране региона. Риск в Украине был отнесен к категории высоких», - говорится в сообщении.

Указано, что за 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

«Процента охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточно, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что меньше всего охвачены прививками от полиомиелита дети до года в Закарпатской области - на 18,8%, а больше всего - в Кировоградской - 38,8%.

Сообщается, что в 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил более 80%.