Верховная Рада поддержала законопроект, на основании которого абитуриенты с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогут поступить в украинские вузы без ВНО.

За документ проголосовали 310 нардепов.

Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступить на основании вступительных экзаменов в любой вуз страны в пределах установленных квот.

На данный момент такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

В Раду законопроект подал президент Владимира Зеленский 24 июня, он определил его как неотложный.

В текущем году из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине сместили даты проведения ВНО 2020 и этапы вступительной кампании. Она должна официально начаться с 1 августа.