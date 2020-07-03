Верховная Рада поддержала законопроект, на основании которого абитуриенты с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогут поступить в украинские вузы без ВНО.
За документ проголосовали 310 нардепов.
Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступить на основании вступительных экзаменов в любой вуз страны в пределах установленных квот.
На данный момент такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.
В Раду законопроект подал президент Владимира Зеленский 24 июня, он определил его как неотложный.
В текущем году из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине сместили даты проведения ВНО 2020 и этапы вступительной кампании. Она должна официально начаться с 1 августа.
Верховная Рада поддержала законопроект, на основании которого абитуриенты с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогут поступить в украинские вузы без ВНО.
За документ проголосовали 310 нардепов.
Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступить на основании вступительных экзаменов в любой вуз страны в пределах установленных квот.
На данный момент такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.
В Раду законопроект подал президент Владимира Зеленский 24 июня, он определил его как неотложный.
В текущем году из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине сместили даты проведения ВНО 2020 и этапы вступительной кампании. Она должна официально начаться с 1 августа.