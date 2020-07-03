Социальная платформа Twitter удаляет слова «master», «slave» и «blacklist».

Об этом сообщила британская служба BBC.

Отмечается, что удаляемые термины используются во многих программных кодах, которые были созданы много лет назад.

По мнению специалистов, замена данных терминов может обойтись в миллионы долларов и растянуться на месяцы.

В частности, в программировании слово «мастер» относится к основной версии кода, управляющей репликами. «Черный список» используют для того, чтобы описывать автоматически запрещаемые элементы, к примеру, запрещенные веб-сайты.

В Twitter планируют заменить слова, которые в компании считают «расистскими», на другие. Например, термин «белый список» хотят заменять на «allowlist», а слова «ведущий/ведомый» на «лидер/последователь».

При этом над заменой термина «мастер» в языке программирования также еще в прошлом году заявили в GitHub – крупнейшем сайте для разработчиков программного обеспечения, используемом для хранения и обновления проектов кода.



