Об этом сообщила пресс-служба сети.

В «Слуге Народа» реже всего вместе с фракцией голосует Александр Дубинский. Показатель его голосований против линии фракции составляет 75,2%.

Во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» больше всего против фракции голосует Игорь Абрамович. Этот показатель голосований насчитывает почти 63%.

Петр Порошенко наименее совместно голосует среди парламентариев с «Европейской Солидарности». Показатель его голосований против линии фракции составляет 62,3%.

В депутатской группе «За будущее» наименее синхронно голосует Виктор Балога. Он в 50,3% случаев голосовал вразрез с позицией группы.

В депутатской группе «Доверие» наименее синхронно голосует Олег Кулинич. Он в 42,8% случаев голосовал вразрез с позицией группы.

Во фракции «Голос» чаще всего против ее линии голосует Ярослав Рущишин. Депутат имеет 36,7% таких голосований.

Во фракции «Батькивщина» чаще всего в разрез с фракцией голосует Сергей Тарута, что составляет 28,5%.