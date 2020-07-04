Участники переговоров политсоветников «нормандской четверки» обсуждали вопрос «нормандского» саммита на высшем уровне, однако о датах говорить пока рано.

Об этом заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает «Итерфакс-Украина».

— О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты «нормандского» саммита на высшем уровне, но об этом пока говорить очень и очень рано, — сказал Дмитрий Козак журналистам в Берлине по итогам переговоров политсоветников «нормандской четверки». — Необходимо выполнить в полном объеме те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря, прежде всего весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта, — указал представитель РФ.

Он пояснил, что это — «десятки законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом».

Напомним, 9 декабря прошлого года в Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки», где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.