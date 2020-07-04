Россия считает, что по итогам встречи в Берлине политических советников «нормандской четверки» говорить о прорыве не приходится. А для новой встречи Зеленского с Путиным Москва требует от Украины разработать «десятки законов».

Об этом заявил представитель РФ на переговорах, заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, передает ТАСС.

По его словам, произошол «обстоятельный разговор».

— Достаточно времени понадобилось на то, чтобы понять позицию Киева относительно самого комплекса мероприятий и других Минских договоренностей. Из Киева звучат различные интерпретации, — сказал Дмитрий Козак.

Он добавил, что говорить о новом саммите лидеров «четверки», то есть, в частности о встрече президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, очень рано, потому что нужно выполнить «большой объем работы» в отношении тех решений, которые приняли на саммите в Париже в декабре 2019 года.

— Это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины. Это десятки различных законов, которые надо не только разработать (Украина - прим.), но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто, — сказал представитель РФ.

Также Дмитрий Козак сказал, что на переговорах удалось сдвинуться «в вопросе комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий в Донбассе», но подробностей не рассказал.

Напомним, 9 декабря прошлого года в Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки», где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.