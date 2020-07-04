Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы «Большая стройка».

Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, 26 июня Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Херсонскую область.

Тогда ряд херсонский средств массовой информации устроили флешмоб, публикуя пустые страницы о его визите в область из-за отказа в аккредитации многим изданиям.