Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Отмечается, что глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы «Большая стройка».
Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.
Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Напомним, 26 июня Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Херсонскую область.
Тогда ряд херсонский средств массовой информации устроили флешмоб, публикуя пустые страницы о его визите в область из-за отказа в аккредитации многим изданиям.
Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Отмечается, что глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы «Большая стройка».
Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.
Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Напомним, 26 июня Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Херсонскую область.
Тогда ряд херсонский средств массовой информации устроили флешмоб, публикуя пустые страницы о его визите в область из-за отказа в аккредитации многим изданиям.