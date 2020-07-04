Народный депутат от партии «Слуга народа» по 132 мажоритарному округу в Николаевской области Максим Дырдин заявил, что чиновники и депутаты в Первомайске отказались выделять земельный участок для обустройства весового комплекса.

Об этом он заявил в пятницу, 3 июля, в ходе заседания Верховной Рады.

По словам нардепа, он вместе с представителями «Укртрансбезопасности» собирались разместить весовой комплекс на въезд в Первомайск, однако местные власти отказались выделять нужный земельный участок. Максим Дырдин также отметил, что на выбранном участке незаконно работает газовая заправка, которая не платит налоги.

— В феврале месяце совместно с сотрудниками «Укртрансбезопасности» был начат контроль за движением габаритного транспорта по дорогам государственного значения, в частности по тем которые проходят через город Первомайск. Этот город занимает важное место в логистике южного региона, так как через него проходят ключевые транспортные пути. Нашей целью была установка передвижного весового комплекса в наиболее выгодном месте и такой участок был найден. Этот участок находится на въезде в город перед развилкой дорог и не требует значительных финансовых вложений. Другого более подходящего места для комплексам не нашли. В тоже время городские власти не предложили альтернативные варианты. Но, как оказалось на этом земельном участке обустроили незаконную газовую заправочную станцию и происходит реализация газа фирмой «Днепр регион газ». Вдумайтесь, эта компания с 2012 года не платит деньги в местный бюджет за аренду земли, — заявил Максим Дырдин.

Нардеп говорит, что интересы незаконной заправки отстаивают городские чиновники, а также часть депутатов горсовета.

— Меня удивляет позиция Первомайского городского совета, который позволил длительное использование этого участка без документов. Более того, должностные лица города стали на защиту этой заправочной станции, — утверждает нардеп.

В связи с этим он обратился к налоговой службе и правоохранителям с просьбой прекратить работу незаконной заправкой и дать оценку должностным лицам Первомайского горсовета.

Напомним, Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник проигнорировал обращение народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Максима Дырдина о выделении денег на ремонт дорог в Первомайске.