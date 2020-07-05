В случае если судовладелец не поднимет севший на мель танкер «Delfi» вблизи одесского пляжа «Дельфин» до 20 июля, ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) получает право извлечь его методами на свое усмотрение.

Об этом вчера, 4 июля, доложил и.о. главы «АМПУ» Александр Голодницкий президенту Владимиру Зеленскому во время его рабочего визита в Одессу.

Александр Голодницкий рассказал, что судно оказалось зажатым между волноломом и грядой камней. Подрядчик, нанятый судовладельцем, нашел способ извлечь судно, не разрезая его.

— Фактически оно зажато между волноломом и каменной грядой. Сейчас мы исследуем… Это каменная гряда, скала, но это ж не Крым. Пытаемся стащить отдельные валуны для того, чтобы увеличить возможности для маневров, — доложил Александр Голодницкий.

На выполнение работ по поднятию танкера отведен срок до 20 июля, максимум — до 1 августа.

— Просили до 1 августа. Срок — 20 июля. Видимо, чтобы был некий стимул для того, чтобы к 1 августа тянуться, — добавил Александр Голодницкий.

Глава «АМПУ» обратил внимание президента, что в случае несоблюдения сроков, госпредприятие получает право извлечь судно доступными ему методами

— Администрация морских портов Украины, согласно украинскому законодательству, получает право заняться этим только в случае, если: а) закончится срок, б) подтвердят, что это за счет судовладельца. В этом подтверждении нам жестко отказано на наши письма. Сегодня они нащупали, благодаря подрядчику, сам метод — уже непорезки. Администрация готова к другим методам, — Александр Голодницкий.

Президент Владимир Зеленский настоял на том, чтобы работы были завершены 20 июля. В противном случае, по словам главы государства, будут задействованы силы ГСЧС.

— С ноября это позор для страны и для Одессы, в частности. Я вас очень прошу до 20 числа уберите это судно. Если не способны убирать, мы отправим всех: МЧС (имеется ввиду ГСЧС, — прим.) государственного уровня. Разрежете, увезете, уже никого не будет интересовать законно или незаконно. У людей отпуск, пляжный период. Мы с ноября показываем, что, вообще честно говоря, импотентная власть. Это угроза жизни, экологии и т.д, — сказал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, «АМПУ» была готова к поднятию танкера, начиная с 1 апреля — первоначально установленному капитаном порта сроку. Тендерная документация была отработана и согласована, предусмотрено финансирование.