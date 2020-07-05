Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе.

Глава государства поблагодарил военных моряков за службу и почтил минутой молчания память тех, кто защитил Украину ценой собственной жизни, сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Я счастлив быть в прекрасной и солнечной Одессе всегда, а особенно – сегодня, в этот праздничный для украинского военного флота день. Сегодня вся страна поздравляет с профессиональным праздником стражей морских рубежей нашей Родины. Смелых и несокрушимых людей, которые и днем, и ночью стоят на защите юга нашей страны. Тех, кто, цитируя марш ВМС, «встанет грудью за Черное море, наш чудесный и волшебный Крым». Это – наши украинские военные моряки. Мы гордимся вами. Мы благодарим вас, – сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что роль украинского военного флота для обороноспособности нашего государства невозможно переоценить.

— Экипажи корабельно-катерного состава и морской авиации, подразделения морского направления – мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель – системно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы Военно-морские силы Украины во многих смыслах этого слова пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем, – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, новому командующему Военно-морскими силами, контр-адмиралу Алексею Неижпапе поставлена задача обеспечивать боевую готовность военного флота и оснащение ВМС ракетным оружием – как фактор сдерживания.

Президент сообщил, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники.

— Важнейшими являются государственные испытания украинского ракетного комплекса «Нептун». Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. Также в ближайших планах – получение катеров «Айленд» и «Марк VI» в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также поблагодарил всех международных партнеров за постоянную поддержку Украины.

Напомним, в апреле этого года Военно-морские силы ВСУ самостоятельно отремонтировали рейдовый буксир «Яны Капу» после возвращения корабля из российского плена.