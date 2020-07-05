Городской голова Киева Виталий Кличко в грубой форме пытался запретить руферу Мустангу, Григорию Кириленко, взбираться на конструкцию пешеходного моста.
По словам Мустанга, мэр Киева угрожал сбросить его в реку. Столичный градоначальник также требовал от руфера документы, обосновывая это тем, что «ему подчиняется полиция».
Григорию Кириленко удалось записать часть разговора с Виталием Кличко.
Запись была обнародована в эфире программы «Экономикс». На ней слышно, как Виталий Кличко требовал от Григория Кириленко не лезть на конструкции моста. Мэр опасался, что в случае, если руфер сорвется, то виноватым окажется именно он.
Виталий Кличко доказывал спортсмену, что взбираться на конструкции моста — запрещено.
— Так попробуйте, как вообще можно что-то закрыть на этом мосту. Это невозможно, — Григорий Кириленко.
— Конечно, если такие дол***бы, как ты, тут лазят, — ответил Виталий Кличко.
— Нет, я не такой, — сказал Григорий Кириленко.
— Ты не такой? — спросил Виталий Кличко.
— Да, — ответил Григорий Кириленко.
Далее Виталий Кличко рассказал Мустангу, что вырос на улице и она научила его общаться с теми, кто «быкует».
Прибывших впоследствии полицейских Виталий Кличко попросил прочитать руферу лекцию, чтобы тому в следующий раз не хотелось лазить.
Городской голова Киева Виталий Кличко в грубой форме пытался запретить руферу Мустангу, Григорию Кириленко, взбираться на конструкцию пешеходного моста.
По словам Мустанга, мэр Киева угрожал сбросить его в реку. Столичный градоначальник также требовал от руфера документы, обосновывая это тем, что «ему подчиняется полиция».
Григорию Кириленко удалось записать часть разговора с Виталием Кличко.
Запись была обнародована в эфире программы «Экономикс». На ней слышно, как Виталий Кличко требовал от Григория Кириленко не лезть на конструкции моста. Мэр опасался, что в случае, если руфер сорвется, то виноватым окажется именно он.
Виталий Кличко доказывал спортсмену, что взбираться на конструкции моста — запрещено.
— Так попробуйте, как вообще можно что-то закрыть на этом мосту. Это невозможно, — Григорий Кириленко.
— Конечно, если такие дол***бы, как ты, тут лазят, — ответил Виталий Кличко.
— Нет, я не такой, — сказал Григорий Кириленко.
— Ты не такой? — спросил Виталий Кличко.
— Да, — ответил Григорий Кириленко.
Далее Виталий Кличко рассказал Мустангу, что вырос на улице и она научила его общаться с теми, кто «быкует».
Прибывших впоследствии полицейских Виталий Кличко попросил прочитать руферу лекцию, чтобы тому в следующий раз не хотелось лазить.