Послы Эстонии, Польши, Словакии и Латвии посетили Краматорск, приняв участие в официальной церемонии, посвященной Дню освобождения городов Восточной Украины от российской оккупации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Сегодня с одной стороны праздник. Праздник, что Краматорск, Славянск и другие города свободного Донбасса могут жить мирной жизнью, развиваться... Видно, что восстанавливается инфраструктура, открываются кафе, гостиницы. То есть Донбасс живет мирной нормальной жизнью. С другой стороны, конечно, праздник наступит тогда, когда восстановится территориальная целостность Украины и восстановится контроль украинских Вооруженных сил над восточной границей Украины, — сказал посол Латвии в Украине Юрис Пойканс на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий указал, что освобождение Краматорска и Славянска было важным событием и для него лично, и для Польши.

— Сейчас Украина решает и наше будущее. Если мы позволим, чтобы международное право не было в почете, чтобы границы силой менялись, то они будут меняться и в Польше, и в Эстонии, и в Латвии. Потому ваша сила, ваша отвага, ваши жертвы - это делается и для нашей безопасности, для нашего будущего. Мы это очень хорошо понимаем и это важно, — отметил Бартош Цихоцкий.

Он добавил, что также важно, чтобы Украина побеждала «не только на войне, но и в развитии инфраструктуры, условий для бизнеса, школ и т. д.»

Посол Эстонии Kaймo Kууск подчеркнул, что Эстония всегда была и продолжает быть проактивным партнером Украины.

— История Эстонии доказывает, что всегда есть шансы избавиться от российской оккупации. В 1994 году нам удалось договориться об окончательном выводе российских войск из страны. Я убежден, что Украина также сможет возобновить свою территориальную целостность. Вместе будем добиваться этого, — сказал дипломат.

Посол Словакии в Украине Марек Шафин отметил, что у Украины есть право защищать свою территориальную целостность, и Словакия ее в этом поддерживает.

Напомним, 5 июля 2014 года боевики Стрелкова-Гиркина под натиском украинских войск покинули Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку и бежали в Донецк.