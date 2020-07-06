Правительство Британии вводит персональные санкции против граждан России и Саудовской Аравии за нарушение прав человека.

Имена граждан, в отношении которых будут применены санкции, объявят в понедельник, 6 июля, сообщает Financial Times.

Некоторым россиянам будет запрещено въезжать на территорию Британии. Также будут заморожены их счета в британских банках. Предполагается, что санкции будут введены в отношении к причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.

Также в санкционный список будут внесены некоторые граждане Саудовской Аравии, которые причастны к убийству саудовского журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги.

— При помощи этого законодательного акта Британия получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики, — заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

Кроме этого он отметил, что в этом году санкции могут быть расширены на подозреваемых в коррупции, притеснении журналистов и оскорблении на религиозной почве.

Напомним, ранее Европейский совет утвердил решение продлить секторальные санкции, введенные против России в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины еще на шесть месяцев - до 31 января 2021 года.