В США во время празднования Дня независимости зафиксировали волну насилия — за выходные в разных городах застрелили почти 30 человек.

Об этом пишет «Радио Свобода».

В ночь на 3 июля в результате перестрелок в Чикаго были ранены более 70 человек, 13 из которых умерли. В Нью-Йорке были ранены 42 человека, шестеро погибли.

Также 20 раненых и трех убитых зафиксировали в Атланте. В Кливленде — такое же количество. В штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе — двое людей погибли, восемь получили ранения.

Волна насилия привлекла внимание и президента США Дональда Трампа, который призвал демократов восстановить «закон и порядок» в тех городах, которые они контролируют. В частности, речь идет о Чикаго и Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что одного из экс-полицейских, которые обвиняются в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, отпустили из-под стражи после внесения залога в размере 750 тысяч долларов.