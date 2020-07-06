Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко получил сразу два предложения по поводу своего следующего боя. Сражаться с ним готовы мексиканец Сауль Альварес и американец Джермалла Чарло.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Поединок с действующим чемпионом мира в двух дивизионах Альваресом может 12 сентября, однако для более денежного боя украинцу предложено подняться в суперсредний дивизион (76,2 кг).

Либо в сентябре-октябре провести бой с Чарли за его титул чемпиона WBC в среднем весе (72,6 кг), хотя организация пока не назвала Сергея обязательным претендентом. В начале 2020 Деревянченко возглавил рейтинг WBC.

Напомним, также провести поединок с украинцем хочет чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде.

Сергей Деревянченко провел последний поединок в октябре прошлого года, проиграв судейским решением казахстанцу Геннадию Головкину в бою за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Примечательно, что перед этим Сауля Альвареса лишили данного пояса из-за отказа проводить обязательную защиту против украинца.